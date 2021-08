Verdacht auf Polizeigewalt – US-Justizministerium eröffnet Untersuchung gegen Polizei in Phoenix Die Ermittlungen sollen aufdecken, ob Polizeibehörde übermässige Gewalt anwendet oder diskriminierende Praktiken ausübt. Auch Menschen mit Behinderung und Obdachlose sollen regelmässig unrechtmässig behandelt werden.

Es würden alle Arten der Gewaltanwendung untersucht – einschliesslich tödlicher Gewalt, sagte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag. Foto: Keystone

Das US-Justizministerium hat wegen mutmasslicher Polizeigewalt eine Untersuchung der Stadt Phoenix im Bundesstaat Arizona und der dortigen Polizeibehörde angekündigt. Es solle festgestellt werden, ob die Polizei übermässige Gewalt anwende oder diskriminierende Praktiken anwende, sagte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag. Es würden alle Arten der Gewaltanwendung untersucht – einschliesslich tödlicher Gewalt. Ziel sei es ausserdem, herauszufinden, ob die Polizei Menschen mit Behinderung unrechtmässig behandele oder die Rechte von Obdachlosen verletze, in dem sie deren Hab und Gut beschlagnahme und entsorge. Schliesslich gehe es auch um die Frage, ob die Polizei unrechtmässig gegen Menschen vorgehe, die ihr Recht auf freie Meinungsäusserung ausüben.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In den vergangenen Monaten hatte das Justizministerium bereits Untersuchungen gegen die Polizeibehörden in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota und Louisville im Bundesstaat Kentucky eingeleitet. In Minneapolis war der Afroamerikaner George Floyd vor knapp einem Jahr bei einem Polizeieinsatz getötet worden. In Louisville war die Afroamerikanerin Breonna Taylor bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung erschossen worden. «In beiden Städten, wie auch in Phoenix, haben wir das Glück, die Unterstützung der Stadtverwaltung und der Polizeichefs zu haben», sagte Kristen Clarke, die im Ministerium für Bürgerrechte zuständig ist.

Man werde nun die Aufnahmen von Körperkameras der Polizeikräfte, Schulungsunterlagen und diverse weitere Dokumente und Berichte untersuchen, kündigte Clarke an. Man habe zuletzt Gerichtsakten, Medienberichte und Bürgerbeschwerden geprüft sowie auch die Schritte, die eine Dienstelle unternimmt, um auf Vorwürfe zu reagieren. «Wir haben festgestellt, dass die Beweise in diesem Fall eine umfassende Untersuchung rechtfertigen», sagte Clarke. Man gehe diese Untersuchung nun aber offen an. Ziel sei es generell, etwa systemisches Fehlverhalten offenzulegen, damit dieses schliesslich behoben werden könnten.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.