Zwischenfall vor dem US-Kapitol – Autofahrer rammt Strassensperre, Polizist stirbt In der Nähe des US-Kongresses in Washington hat ein Angreifer einen Polizisten getötet. Der Verdächtige wurde erschossen. UPDATE FOLGT

In der Nähe des US-Kapitols wurden zwei Polizisten von einem Auto angefahren. Video: Tamedia

Ein Angreifer am US-Kapitol in Washington hat einen Polizisten getötet und einen weiteren Beamten verletzt. Das erklärte am Freitag die amtierende Chefin der Polizei des Kapitols, Yogananda Pittman. Der Polizeichef der Hauptstadt, Robert Contee, erklärte, ersten Erkenntnissen zufolge scheine die Tat keinen terroristischen Hintergrund zu haben. Der nach dem Angriff von Polizeibeamten erschossene Verdächtige sei der Polizei nicht bekannt gewesen.

Der Mann war mit einem Auto in eine Absperrung gefahren. Wegen des Zwischenfalls an der sogenannten nördlichen Barrikade wurdem umliegende Strassen gesperrt.

Vorfall in der Nähe des US-Kongresses: Beamte der Kapitol-Einheit beim Auto, dass in eine Sperre gefahren ist. Foto: J. Scott Applewhite (Keystone)

Auch der US-Kongress war zwischenzeitlich abgeriegelt. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den 6. Januar, als radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude gewaltsam stürmten. Im Zuge der Ausschreitungen in der US-Hauptstadt kamen insgesamt fünf Menschen zu Tode. Gegen Trump wurde ein Amtsenthebungsverfahren wegen «Anstiftung zum Aufruhr» eingeleitet, das jedoch im US-Senat scheiterte.

