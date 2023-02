Kampf gegen Inflation – US-Notenbank erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte Fed-Chef Jerome Powell hat sich im Kampf gegen die hohe Inflation für eine weitere Zinserhöhung entschieden. Das Zinsniveau liegt nun zwischen 4,5 und 4,75 Prozent.

Erneut Erhöhung des Leitzinses: US-Notenbank-Chef Jerome Powell in Washington D.C. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone/Archiv)

Die US-Notenbank Fed nimmt im Kampf gegen die hohe Inflation weiter das Tempo aus ihren Leitzinserhöhungen heraus. Die Federal Reserve in Washington gab am Mittwoch in ihrer ersten Zinsentscheidung des Jahres eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte bekannt. Das neue Zinsniveau liegt damit zwischen 4,5 und 4,75 Prozent.

Die Fed kündigte zugleich weitere Anhebungen des Leitzinses im laufenden Jahr an, um die Inflation von zuletzt 6,5 Prozent weiter in Richtung der Zielmarke von zwei Prozent zu bekommen. «Die Inflation hat etwas nachgelassen, bleibt aber erhöht.» Der zuständige Offenmarktausschuss der Notenbank sei der Auffassung, dass weitere Zinserhöhungen «angemessen» seien. Das Gremium werde dabei auch «wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen» berücksichtigen.

Im vergangenen Jahr hatte die Fed den Leitzins bereits sieben Mal angehoben, darunter vier Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Bei ihrer letzten Sitzung 2022 im Dezember nahm die Federal Reserve aber etwas das Tempo aus den Leitzinserhöhungen heraus und entschied sich für eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt. Hintergrund waren die sich abschwächende Inflation und Befürchtungen vor einer möglichen Rezession.

Inflation immer noch hoch

Im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war die Inflation in den USA im Juni 2022 auf ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent angestiegen. Sie ging dann wieder schrittweise zurück, befindet sich aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau.

Expertinnen und Experten hatten befürchtet, dass eine zu harte Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation die US-Wirtschaft abwürgen könnte. Nachdem die grösste Volkswirtschaft der Welt in den ersten beiden Quartalen 2022 etwas geschrumpft hatte, verbuchte sie in den letzten beiden Quartalen des vergangenen Jahres dann aber wieder Wachstum. Unter dem Strich stand 2022 ein Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent.

AFP/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.