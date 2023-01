55-jähriger Youtube-Star – US-Rallyefahrer Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall Mit Videos gewagter Stunts erlangte er weltweite Bekanntheit. Von Blocks Tod betroffen zeigen sich die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Jenson Button.

Der US-Rallye-Fahrer Ken Block ist am Dienstag bei einem Unfall mit einem Schneemobil tödlich verunglückt. Block beim Sundance Festival in Utah 2018. Foto: Tommaso Boddi (Getty Images via AFP)

Der weltweit vor allem durch seine Youtube-Videos bekannte Rallye-Pilot Ken Block ist tödlich verunglückt. Der US-Amerikaner starb bei einem Unfall mit einem Schneemobil in Wasatch County im US-Bundesstaat Utah.

Das bestätigte sein Rennstall. «Ken war ein Visionär, ein Pionier, eine Ikone», schrieb Hoonigan Racing: «Vor allem war er aber ein Vater, ein Ehemann.» Der 55-jährige Block hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder. Er sei am Boden zerstört, schrieb der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Dienstag bei Instagram. Er habe die Nachricht vom «Tod eines lieben Freundes» bekommen.

«Er war so ein wunderbarer Mensch, das Leben hat er in vollen Zügen genossen», betonte Hamilton und erinnerte sich auch noch an ein gemeinsames Heli-Ski- und Snowboarderlebnis vor ein paar Jahren in Kanada. «Schockiert», zeigte sich auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button. Bei Twitter schrieb der Brite: «Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, aber vor allem einen grossartigen Mann.»

Schneemobil an steilem Hang gestürzt

Das örtliche Sheriff-Büro erklärte in einer Stellungnahme unter anderem auf Facebook, dass Block am Montag im Bereich Mill Hollow auf einem steilen Hang gefahren sei. Das Schneemobil sei dabei umgestürzt und auf Block gelandet. Nachdem unter anderem Rettungskräfte und Polizei an den Unfallort geeilt waren, wurde er noch vor Ort für tot erklärt, hiess es vom Sheriff-Büro.

Block sei zwar mit einer Gruppe unterwegs gewesen, beim Unfall sei er jedoch allein gefahren. Die offizielle Todesursache muss noch durch den zuständigen Gerichtsmediziner geklärt werden.

Block hatte 1994 die Skateboarder-Marke DC Shoes mitbegründet. Nach dem Verkauf des Unternehmens zehn Jahre später begann er seine Karriere als Rallye-Fahrer. Er war auch erfolgreich im Rallycross und gewann Medaillen bei den X-Games. Bekanntheit erlangte er insbesondere durch seine Videos von sogenannten Gymkhana-Fahrten, bei denen er mit seinem Wagen gewagte Stunts in gefährlichen Hindernis-Parcours zeigte.

Auf diesem Foto fand das erste Rennen auf einer hochmodernen, pechschwarzen Rennstrecke statt, die aus Hunderten von Lichtstrahlen bestand. Ken Block bestritt dieses Rennen. (Archivbild) Foto: Castrol (Keystone)

