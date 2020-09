Justiz-Ikone – US-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist tot Die älteste Richterin am Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg, ist am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie galt als prominenteste Vertreterin des liberalen Flügels und als Vorreiterin für Frauen- und Bürgerrechte.

«Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren»: Ruth Bader Ginsburg ist tot. KEYSTONE

Eine prominente liberale Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist nach Angaben des Gerichts tot. Die 87-Jährige sei am Freitag im Kreis ihrer Familie an den Folgen ihres Bauchspeicheldrüsenkrebses gestorben. «Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren», hiess es in einer Erklärung des Obersten Richters John Roberts. Auch zukünftige Generationen würden sie als «eine unermüdliche und entschlossene Verfechterin der Gerechtigkeit» in Erinnerung behalten. Ginsburgs Tod könnte auf Jahrzehnte die konservative Ausrichtung des Supreme Court zementieren, da Präsident Donald Trump den Nachfolger nominiert. Gegenwärtig gelten fünf der neun Richter als eher konservativ. Trump ernannte zwei von ihnen.

Ginsburg war die älteste Richterin am Gericht und eine Ikone liberaler Amerikaner. Sie wurde 1993 vom demokratischen Präsidenten Bill Clinton an das mit Abstand wichtigste Gericht des Landes berufen. Dort machte sie sich insbesondere als Verfechterin von Frauenrechten einen Namen. Sie war auch massgeblich an Entscheidungen zu Fragen der Rechte von Homosexuellen sowie dem Abtreibungsrecht beteiligt. Die Obersten Richter werden in den USA vom Präsidenten auf Lebenszeit ernannt und vom Senat bestätigt, wo Trumps Republikaner gegenwärtig eine Mehrheit halten.

Reuters/SDA