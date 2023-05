Bis zu 30 Jahre Gefängnis – US-Serienstar Danny Masterson wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen Der aus «Die wilden Siebziger» bekannte Danny Masterson (47) wurde wegen Vergewaltigung in zwei Fällen schuldig gesprochen. Ihm drohen bis zu 30 Jahren Gefängnis.

Der US-Schauspieler und bekannte Scientologe Danny Masterson ist wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Los Angeles befand den 47-Jährigen am Mittwoch für schuldig, zwischen 2001 und 2003 zwei Frauen vergewaltigt zu haben.

Über einen dritten Vergewaltigungsvorwurf konnten sich die Geschworenen nicht einigen. Drei Frauen, darunter eine seiner Ex-Partnerinnen hatten dem Serienstar vorgeworfen, sie zwischen den Jahren 2001 und 2003 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.

Nach Schuldspruch in Haft genommen

Nach dem Schuldspruch wurde Masterson in Haft genommen, das Strafmass gegen ihn soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Masterson wurde vor allem durch seine Rolle in der Serie «Die wilden 70er» bekannt, in der er ab 1998 an der Seite von Mila Kunis und Ashton Kutcher spielte.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn waren bereits 2017 bekannt geworden. Der Streamingdienst Netflix kündigte daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler an der Serie «The Ranch» auf. Masterson sagte damals, die Vorwürfe gingen auf den Produzenten einer gegen Scientology gerichteten Dokumentationsserie zurück.

