Olympia-Traum geplatzt? – US-Sprintstar Sha’Carri Richardson positiv auf Cannabis getestet Schlechte Kunde kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio: Einer der schnellsten Frauen der Welt droht eine Sperre von mindestens 30 Tagen.

Erst Freude, jetzt Frust: Sha’Carri Richardson erhielt die schlechte Kunde wenige Tage nach ihrem Sieg an der amerikanischen Olympia-Ausscheidung. Foto: Ashley Landis (Keystone)

«Ich bin menschlich», zwitscherte Sha’Carri Richardson jüngst in die Welt. Und so mancher Leser fragte sich, was diese seltsame Mitteilung bedeuten sollte. Nun ist der Grund bekannt: Die neue Grösse des Frauensprints wurde an der amerikanischen Olympia-Ausscheidung gemäss mehreren Medien positiv auf Cannabis getestet.

Wird das Resultat auch mittels B-Probe bestätigt, wird die zweite grosse Favoritin des 100-m-Rennens neben Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce in Tokio fehlen. Allerdings könnte es die 21-jährige Texanerin trotzdem noch an die Sommerspiele schaffen, die in drei Wochen beginnen.

Denn: Kann sie belegen, dass sie die Substanz nicht als Sportlerin einnahm, sondern beispielsweise eine (Gelgenheits-)Kifferin ist, muss sie maximal 30 Tage pausieren. Denn Cannabis bietet Sprinter(innen) keinen Wettbewerbsvorteil. Damit wäre Richardson für die Staffel sicher wieder im Rennen – wenn sie denn dafür aufgeboten wird. Dieser Final steigt am 6. August.

Fromme Sünderin

Trotzdem überrascht der Befund: Erstens ist Cannabis extrem lange und damit gut nachweisbar. Wer es als Spitzenathletin also in der Freizeit einnimmt, handelt schlicht dumm. Zweitens: In fast jedem sozialen Beitrag fehlt bei Richardson der Bezug zu Gott nicht. Dass er an der Sünderin folglich wenig Freude hätte, versteht sich von selbst.

Denn Frommsein und Kiffen passen eher nicht zusammen. Aber Widersprüche scheinen auch zum Leben von Richardson zu gehören. Ihr Coach ist mit Dennis Mitchell ein Doper (über 100 m), ihr Trainingspartner gar der zwei Mal überführte frühere 100-m-Weltrekordhalter Justin Gatlin.

Dass Richardson in diesem ohnehin schon zwielichtigen Umfeld auch noch Weltrekordhalterin Florence Griffith-Joyner als ihr grosses Vorbild bezeichnet, die in 10,49 Sekunden vor mittlerweile fast 33 Jahren einen Fabelzeit erreichte, passt da ins Bild.

Nun hat die 1,55 m kleine, stets mit bunter Perrücke sprintende Ausnahmeerscheinung also selber den ersten Schlag kassiert. Ob sie daraus lernt?

