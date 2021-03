Gewaltsam niedergeschlagene Proteste – USA «entsetzt» über «Terrorregime» der Militärs in Burma Die Militärherrscher wollten das Leben des Volkes opfern, kritisiert US-Aussenminister Blinken die Junta, die offenbar mit gezielten Erschiessungen gegen Demonstrierende vorgeht.

«Wir erhalten Berichte über Dutzende von Toten, einschliesslich Kindern», erklärte das Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte. Foto: Hkun Lat (Getty Images)

Nach dem brutalsten Vorgehen der Sicherheitskräfte in Burma gegen Demonstranten seit dem Militärputsch Anfang Februar haben sich die USA «entsetzt» gezeigt. Die gewaltsame Niederschlagung von Protesten gegen die Militärherrscher am Samstag habe gezeigt, dass die Junta im Interesse einiger weniger «das Leben des Volkes opfern will», erklärte am Samstag in Washington Aussenminister Antony Blinken. «Das mutige Volk von Myanmar lehnt das Terrorregime der Militärs ab.»

Am bislang blutigsten Tag der Proteste gegen die Militärherrschaft in Burma waren zuvor fast 90 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden, wie die örtliche Organisation für politische Gefangene (AAPP) erklärte. Laut den Vereinten Nationen waren auch Kinder unter den Opfern: «Wir erhalten Berichte über Dutzende von Toten, einschliesslich Kindern, hundert Verletzte an 40 Orten und Massenverhaftungen», erklärte das Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte.

Seit dem Militärputsch am 1. Februar sieht sich die Junta in Burma massiven Protesten gegenüber, gegen die sie äusserst brutal vorgeht. Mehr als 2600 Demonstranten wurden seit Beginn der Proteste festgenommen, insgesamt fast 420 Menschen wurden nach Angaben von örtlichen Menschenrechtsaktivisten getötet. Die Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und eine Rückkehr zur Demokratie.

Internationale Militärchefs verurteilen Gewalt Infos einblenden Die Militärchefs von einer Reihe westlicher Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Burma scharf verurteilt. Gleichzeitig forderten sie die Militärjunta in dem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Schreiben auf, internationale Standards der militärischen Professionalität anzuwenden. «Ein professionelles Militär hält sich an internationale Verhaltensstandards und ist dafür verantwortlich, die Menschen, denen es dient, zu beschützen, und nicht, ihnen zu schaden.» Die Militärchefs forderte die Streitkräfte Brumas auf, die Gewaltanwendung einzustellen und daran zu arbeiten, «den Respekt und die Glaubwürdigkeit, die sie durch ihre Aktionen verloren haben, bei den Menschen in Burma wiederherzustellen». Die Erklärung wurde von Mark Milley, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der USA, und seinen Kollegen aus Australien, Kanada, Deutschland, Griechenland, Italien, Japan, Dänemark, den Niederlanden, Neuseeland, Südkorea und Grossbritannien unterzeichnet.

AFP/step