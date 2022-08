Ein Jahr nach Afghanistan-Abzug – USA: Kampf gegen Terror geht weiter Der US-Verteidigungsminister gibt sich entschlossen, dass die USA auch ohne Bodentruppen in der Lage seien, Schläge gegen Terroristen auszuführen.

«Wir müssen uns unablässig auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren – und das tun wir auch», schreibt US-US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an die Streitkräfte. Foto: Keystone

Ein Jahr nach dem Ende des Afghanistan-Krieges hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin einen fortdauernden Kampf gegen den Terrorismus versprochen. «Wir wissen, dass diese Aufgabe nicht erledigt ist», schrieb Austin am Dienstag in einer Mitteilung an die US-Streitkräfte zu dem Jahrestag. «Wir müssen uns unablässig auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren – und das tun wir auch.» So hätten die USA gerade erst den Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Ayman al-Zawahri, getötet und in den Monaten zuvor erfolgreiche Schläge gegen wichtige Führungsleute der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgeführt.

Austin räumte ein, der fast zwei Jahrzehnte dauernde Krieg habe den USA enorm viel abverlangt. «Viele Angehörige der Streitkräfte tragen noch immer die Wunden des Krieges an Körper und Seele, und 2461 tapfere Helden haben es nicht nach Hause geschafft.» Ihm sei klar, dass viele Menschen Fragen hätten zu den Kosten des Krieges und zu den erbrachten Opfern. «Dies sind wichtige Diskussionen, und ich hoffe, dass wir sie weiter mit Bedacht und Respekt führen werden.» Es sei «ein notwendiger Krieg zur Selbstverteidigung» gewesen.

Ausländische Truppen waren 2001 unter US-Führung in Afghanistan einmarschiert – als Antwort auf die Terroranschläge von Al-Kaida-Terroristen vom 11. September 2001. Der internationale Einsatz führte damals zum Sturz der Taliban-Regierung, die Al-Kaida-Terroristen Unterschlupf gewährt hatte. Der Militäreinsatz verschlang Unsummen, Zehntausende Zivilisten und afghanische Sicherheitskräfte kamen ums Leben, ebenso wie mehrere Tausend internationale Soldaten, darunter 2461 US-Amerikaner.

Ende August 2021 hatten die letzten US-Truppen Afghanistan schliesslich verlassen. Damit endete der internationale Militäreinsatz in dem Land nach fast 20 Jahren – nachdem die Taliban kurz zuvor wieder die Macht in Kabul übernommen hatten. Der von den Amerikanern angestossene Truppenabzug gestaltete sich insgesamt chaotisch und stiess international auf einige Kritik und Unverständnis.

So wird Bidens Entscheid als grosser strategischen Fehler gewertet. Denn was machte Ayman al-Zawahri, der am 31. Juli auf seinem Balkon im Zentrum Kabuls von den USA mit einer Hellfire-Rakete getötet wurde? Der Al-Qaida-Chef war nur wenige Monate nach dem von Biden angeordneten Abzug nach Kabul zurückgekehrt. Samt grosser Familie und beschützt von den Taliban – eine islamistische Wiedervereinigung sozusagen. Der Abgang der Amerikaner vor einem Jahr war desaströs und demütigend, schrieb unser Autor Mitte August.

Hätte Biden 2000 bis 4000 US-Soldaten im Land belassen, stationiert auf der Luftwaffenbasis Bagram bei Kabul, die Steinzeitislamisten hätten sich kaum erdreistet, die Hauptstadt anzugreifen. Und Zawahri würde sich wohl in einer Höhle im Hindukusch verstecken. Das kleine US-Kontingent hätte als Strassensperre gedient, um Taliban, al-Qaida und andere Islamisten abzuschrecken. Die USA und ihre Verbündeten hätten so den Konflikt managen können. Gekommen ist es allerdings anders. Mehr dazu im Leitartikel zu den Folgen des US-Abzugs: Biden hat Afghanistan in die Steinzeit katapultiert





SDA/oli

