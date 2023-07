Sommer der Extreme – Hitzedom, Fluten und Stürme – Klimawandel plagt USA Angesichts der Wetterrekorde scheint nichts so zu sein, wie es war. Vielen Amerikanerinnen und Amerikanern wird gerade klar, dass die Erderwärmung auch ihr Land betrifft. Christian Zaschke aus New York

Im Bundesstaat Texas ist es heiss, 40 Grad fast jeden Tag: Eine Frau in Austin gönnt sich eine Abkühlung mit Wasser aus einem Plastikbeutel. Foto: Getty Images

Der Roadtrip von Miami runter nach Key West gehört zu den beliebtesten in den USA, und das hat gute Gründe. Es ist eine herrliche Fahrt über Brücken und Inseln, rechts und links flankiert vom glitzernden Meer. Auf der Strecke liegen Fischbuden, die man, wenn das Wort nicht verboten wäre, «urig» nennen könnte. Man fährt durch das ebenso extrem entspannte wie extrem teure Key Largo, unbedingt zu besuchen ist das Schildkröten-Spital an der Strecke, und ganz am Ende wartet nicht nur das Haus des Schriftstellers Ernest Hemingway, es warten auch wunderbare Boots- und Schnorcheltouren.