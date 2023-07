Revolution bei der Verhütung – US-Behörde lässt erstmals rezeptfreie Antibabypille zu Das Abtreibungsverbot hat vielen Amerikanerinnen das Leben schwer gemacht, denn ohne Arztbesuch kommen sie nicht an Verhütungsmedikamente. Mit der Pille ohne Rezept soll sich das nun ändern. Christian Zaschke aus New York

Die neue Pille könnte Millionen ungewollte Schwangerschaften verhindern. Foto: Getty Images

Das Thema Geburtenkontrolle ist in den USA immer ein Streitthema. Umso bemerkenswerter ist es, mit wie wenig Nebengeräuschen die nationale Arzneimittelbehörde FDA eine wegweisende Entscheidung verkündet hat: Erstmals in der Geschichte des Landes hat die Behörde eine Antibabypille zugelassen, die ohne Rezept verkauft werden darf. Die Bedeutung dieser Entscheidung ist enorm in einem Land, in dem laut FDA beinahe die Hälfte der Schwangerschaften ungeplant ist.

Etwa 30 Millionen Einwohner der USA haben keine Krankenversicherung. Das heisst, dass Millionen Frauen im gebärfähigen Alter bislang keinen Zugang zu Antibabypillen haben, weil sie sich den Arztbesuch nicht leisten können, der nötig ist, um ein Rezept zu erhalten. Private Arztbesuche sind in den USA teils absurd teuer.

Schwangerschaftsabbruch bis zur sechsten Woche

Seit der Supreme Court im vergangenen Jahr entschieden hat, das landesweit verbriefte Recht auf Abtreibung zu kippen, haben viele republikanisch regierte Bundesstaaten den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen teils massiv erschwert. In einigen Staaten ist ein Schwangerschaftsabbruch nur noch bis zur sechsten Woche erlaubt. Zu diesem Zeitpunkt wissen viele Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind. Es wird erwartet, dass weitere republikanisch regierte Staaten diesem Beispiel folgen.

Infolge der Entscheidung des Supreme Court haben viele Interessengruppen ihre Bemühungen intensiviert, den Zugang zu einer rezeptfreien Antibabypille zu ermöglichen. Im Mai dieses Jahres ist eine Kommission von unabhängigen Beraterinnen und Beratern der FDA zusammengetreten, um über das Für und Wider der Freigabe des Medikaments Opill zu beraten. Sie kamen zu dem einstimmigen Urteil, dass die Vorteile der Freigabe die Nachteile bei weitem aufwögen. Dieser Empfehlung ist die FDA nun gefolgt.

Zehn Prozent der infrage kommenden Frauen werden nicht in der Lage oder willens sein, für die Pille zu bezahlen.

Die beim Hersteller Perrigo für Frauengesundheit zuständige Vizepräsidentin Frederique Welgryn veröffentlichte ein Statement, in dem es hiess, das Unternehmen wolle sicherstellen, dass die Pille für Frauen jedes Alters «erhältlich und bezahlbar» sei. Zudem plane man ein Hilfsprogramm, mittels dessen manchen Frauen die Pille kostenlos zur Verfügung gestellt werde.



Wie so vieles in den USA wird es am Ende eine Frage des Geldes sein. Die Kaiser Family Foundation (KFF), eine überparteiliche Organisation, die auf Erhebungen zu Gesundheitsfragen spezialisiert ist, hat ermittelt, dass zehn Prozent der infrage kommenden Frauen nicht in der Lage oder willens wären, für die Pille zu bezahlen. Etwa 40 Prozent wären bereit, zehn Dollar oder weniger für eine Monatsration zu zahlen. Weitere gut 30 Prozent setzten die Obergrenze bei 20 Dollar im Monat. Das sind in Anbetracht der üblichen Kosten für Medikamente im Land äusserst geringe Summen.

Hohe Wirksamkeit bei Teenagern

Das von der Regierung Barack Obamas verabschiedete Gesundheitsgesetz, der Affordable Care Act, verpflichtet Versicherungen, die Kosten für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel zu übernehmen. Rezeptfreie Mittel sind jedoch ausgenommen. Das könnte sich unter der Regierung von Joe Biden in Anbetracht der neuen Situation ändern. Sicher ist es jedoch nicht, da im Kongress zwischen Demokraten und Republikanern um jedes Gesetz erbittert gestritten wird.

Sollte die rezeptfreie Pille tatsächlich ab 2024 in den USA flächendeckend und bezahlbar erhältlich sein, könnte sie eine erhebliche Wirkung haben, insbesondere was ungewollte Schwangerschaften bei Teenagern angeht. Die Umfrage von KFF hat auch ergeben, dass die rezeptfreie Pille – wenig überraschend – besonders von Frauen ohne Krankenversicherung genutzt werden würde. Der Hersteller Perrigo will nach eigenen Angaben im Herbst bekannt geben, was das Medikament kosten soll.

Christian Zaschke ist seit 2017 Korrespondent in New York für Tamedia und die «Süddeutsche Zeitung». Mehr Infos

