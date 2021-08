Fabulöse Sprintzeiten an Olympia - Usain Bolt mischt sich in die Debatte um die Super-Schuhe ein

Nike vs. Adidas, Puma, New Balance: Die Super-Spikes – Usain Bolt mischt sich in die Debatte um die Super-Schuhe ein Die 100-m-Sprintzeiten der Frauen an diesen Spielen sind fabelhaft. Für den schnellsten Mann der Welt ist der Grund klar. Christian Brüngger , Monica Schneider

Zeigt her eure Schuhe: Ajla Del Ponte im Vorlauf neben der späteren Olympiazweiten Shelly-Ann Fraser Pryce. Foto: Li Ming (Keystone)

Olympische Spiele waren für Sprinterinnen schon immer die Bühne für rasante Zeiten. Doch in Tokio reicht das Adjektiv nicht mehr aus. Denn die 100-m-Frauen waren gar fabelhaft schnell. Den Halbfinal legten die Top 8 im Schnitt in 10,88 Sekunden zurück. Im Final unterbot Siegerin Elaine Thompson in 10,61 Sekunden bei leichtem Gegenwind gar den olympischen Rekord von Weltrekordhalterin Florence Griffith-Joyner von 1988 um eine Hundertstel.

Diese Tokio-Zeiten befeuern eine Schuh-Debatte, die nun seit Jahren anhält und auf die Olympischen Spiele von 2016 zurückgeht – was damals aber noch keiner wusste. Nike hatte seine Marathonläufer mit neuartigen Schuhen ausgerüstet. Alle sechs Medaillen holten sich Swoosh-Läufer.