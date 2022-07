Deutsche Fussball-Legende – Uwe Seeler ist tot Der ehemalige Stürmer ist im Alter von 85 Jahren gestorben. HSV und die Stadt Hamburg trauern um eine Legende.

Noch im November feierte er seinen 85. Geburtstag, nun ist er tot: Uwe Seeler. Foto: Christian Charisius (Keystone)

Fussball-Legende Uwe Seeler ist tot. Der 72-malige Nationalspieler und Deutsche Ehrenspielführer starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren, wie sein früherer Verein Hamburger SV unter Berufung auf die Familie Seelers bestätigte. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet.

Seeler war bei vier WM-Turnieren dabei, war Vizeweltmeister 1966 in England und WM-Dritter 1970 in Mexiko. Er war als einer der besten Mittelstürmer seiner Zeit Vereins-Ikone des Hamburger SV, für den er zeit seiner aktiven Karriere spielte. Von 1952 bis 1973 stürmte «Uns Uwe» für den HSV und war 16 Jahre Mitglied der deutschen Nationalelf. Aufgrund seiner Verdienste um den deutschen Fußball war er zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft ernannt worden.

Er war ein Inbegriff an Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Treue. Die Popularität des einstigen Torjägers par excellence gründete sich nicht nur auf dem sportlichen Ruhm mit Hinterkopftoren und Fallrückziehern, sondern auch auf seinen menschlichen Qualitäten. «Das Schönste auf der Welt ist doch, normal zu sein», meinte der Träger des Grossen Bundesverdienstkreuzes vor seinem 85. Geburtstag im November 2021. «Ich bin stinknormal, und das gefällt mir.»

Dazu gehörte auch, dass er 1961 einem Millionen-Angebot von Inter Mailand widerstand. Seeler zog Heimat und Familie vor. Ein Traum blieb trotz aller sportlichen Erfolge unerfüllt. «Wenn ich schon bei vier Weltmeisterschaften dabei war, hätte ich auch gern einmal den Titel geholt. Aber ich hatte nicht das Glück. Trotzdem war alles wunderschön. Ich vermisse nichts», sagte Seeler.

Seine Erfolgsbilanz: mehr als 400 Pflichtspieltore für den HSV, 72 Länderspiele mit 43 Treffern zwischen 1954 und 1970, dreimal Fussballer des Jahres, deutscher Meister und Pokalsieger.

1 / 2 Nach seinem Abschiedsspiel wird Seeler von den Hamburger Fans gefeiert. Foto: Helmut Lohmann (Keystone)

Mit Ehefrau Ilka war er mehr als 63 Jahre verheiratet. Wenn sich «Mäuschen», wie Ilka Seeler ihren Mann liebevoll nannte, mit Terminen zu viel zugemutet hatte, war sie sein Korrektiv. Aus ihrer Ehe sind drei Töchter hervorgegangen. Ihr Enkel Levin Öztunali ist eine feste Grösse in der Bundesliga.

Deutschlands erster Fussballer des Jahres hatte zuletzt öfter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit einem Autounfall 2010 war er auf dem rechten Ohr taub und beklagte Gleichgewichtsprobleme. Zudem bekam Seeler einen Herzschrittmacher und musste sich einen Tumor in der Schulter entfernen lassen. Mehrmals war er zuletzt in seinem Haus in Norderstedt gestürzt. Einmal hatte er sich dabei die rechte Hüfte und drei Rippen gebrochen. Ihm war daraufhin ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Danach musste er einen Gehstock nutzen. Bei einem Sturz wenige Wochen zuvor hatte er sich einen Finger gebrochen und das rechte Schienbein aufgerissen.

Termine und Einladungen konnte er immer seltener wahrnehmen. «Du willst den Leuten eine Freude machen, aber du kannst manchmal nicht. Das ist anderen schwer zu verklickern», betonte er einmal.

DPA

