Super League – Vaduz demütigt FC Sion Drei Tore in 13 Minuten: Die Liechtensteiner überfahren Sion kurz nach der Pause und verabschieden sich aus dem Tabellenkeller.

Schon wieder geschlagen: Sion-Goalie Kevin Fickentscher kassiert gegen Vaduz 4 Treffer. Foto: Christian Merz (Keystone)

Und dann geht es plötzlich ganz schnell. Eine Halbzeit lang ist Vaduz zwar besser, muss aber mit einem 1:1 gegen Sion in die Pause. Doch kurz nach Wiederanpfiff, da beginnt das muntere Toreschiessen des Aufsteigers. Keine Minute ist gespielt, schon erzielt Pius Dorn das 2:1. 13 Minuten später steht es gar 4:1 – Sion wird demontiert.

Dabei schienen die Walliser gegen Ende des ersten Durchgangs endlich in die Partie zu finden, zumindest resultatmässig. Denn nach Tunahan Çiçeks Traumtor, einem Volley ins Lattenkreuz, ist es Roberts Uldrikis, der in der 41. Minute mit einem Kopfballtor den Spielstand ausgleicht. Doch auf Dorns abermalige Vaduz-Führung folgt Çiçeks zweiter Treffer des Abends und Mohamed Coulibaly besorgt in der 59. Minute den Endstand.

Damit verlässt Vaduz den Tabellenkeller und liegt aktuell auf dem achten Tabellenrang – einen Platz hinter Sion.

Telegramm:

Vaduz – Sion 4:1 (1:1)

SR Dudic. – Tore: 23. Cicek (Djokic) 1:0. 41. Uldrikis (Tosetti) 1:1. 46. Dorn (Gajic) 2:1. 55. Cicek (Djokic) 3:1. 59. Coulibaly (Corner Gajic) 4:1.Vaduz: Büchel; Schmied, Schmid, Simani (84. Rahimi); Dorn, Gajic, Wieser (84. Gasser), Hug; Cicek (80. Di Giusto); Coulibaly (65. Sutter), Djokic (80. Prokopic).Sion: Fickentscher; Tosetti (60. Abdellaoui), Bamert, Ndoye, Iapichino; André (46. Wakatsuki), Serey Die (76. Baltazar), Araz; Clemenza; Uldrikis (76. Gaëtan Karlen), Hoarau (29. Kasha).

Bemerkungen: Vaduz ohne Lüchinger (gesperrt) und Obexer (verletzt), Sion ohne Andersson, Kabashi und Luan (alle verletzt). Verwarnungen: 16. Hoarau (Foul). 48. Uldrikis (Foul). 66. Simani (Unsportlichkeit). 66. Serey Die (Unsportlichkeit). 84. Gasser (Foul). 90. Baltazar (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 7/15. 2. Lugano 7/13. 3. St. Gallen 8/12. 4. Zürich 7/11. 5. Basel 7/10. 6. Lausanne-Sport 7/9. 7. Sion 7/7. 8. Vaduz 7/6. 9. Servette 6/5. 10. Luzern 7/3.

