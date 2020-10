Pausenfazit

Nach einer ausgeglichenen Startphase reissen die Young Boys das Spieldiktat an sich und drücken den FCV hinten rein. Der Meister kann die deutlich höheren Spielanteile aber noch nicht in ein Tor ummünzen. Der Plan der Vaduzer zeigt sich deutlich: Hinten stark verteidigen und auf Konter lauern. Die Lichtensteiner arbeiten defensiv sehr konzentriert wie schon gegen Basel und St. Gallen. Kann YB das FCV-Abwehrbollwerk in der zweiten Halbzeit knacken?