Erstes Testspiel – Vaduz kommt – zehn fehlen dem FCW Im ersten Testspiel 2021 gegen Vaduz gibt Samuel Ballet sein Debüt bei den Winterthurern. Aber es fehlen zahlreiche Spieler, mit denen Trainer Ralf Loose beim Frühjahrsstart am 22. Januar nicht rechnen kann. Hansjörg Schifferli

Bei FCW-Captain Davide Callà ist keine belastbare Prognose für die Rückkehr ins Team möglich. Foto: Heinz Diener

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit tritt der FCW am Samstag zum ersten Testspiel 2021 an – gegen den FC Vaduz, der vor einem Jahr noch Meisterschaftsgegner war, nun aber als Zehnter der Super League kommt. Der FCW hat eine erste Trainingswoche hinter sich, in der sich die vom Wiler Bergholz auf die Schützenwiese transferierte YB-Leihgabe Samuel Ballet (20) vorstellte. Er wird gegen Vaduz auch seinen ersten Auftritt als Winterthurer haben.

Anderseits muss Trainer Ralf Loose weiterhin damit auskommen, dass zehn seiner Kaderspieler verletzt sind. Am Freitag meldete sich während des Trainings auch noch Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein wegen muskulären Problemen ab. Er kann gegen Vaduz also nicht spielen. Und für alle andern Verletzten gilt: Mit keinem kann Loose beim Frühjahrsstart am 22. Januar in Chiasso rechnen. Die Liste reicht von Stammkräften wie Torhüter Raphael Spiegel, Altmeister Davide Callà und Samir Ramizi bis zu Nachwuchsleuten wie den Stürmern Sayf Ltaief und Kevin Costinha.