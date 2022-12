Nachwuchschef von Pfadi – Valentin Bay formt die Talente auch in Zukunft Die Förderung der eigenen Handball-Talente bleibt bei Pfadi Winterthur ein wichtiges Thema. Valentin Bay, Nachwuchschef und Trainer, wird langfristig weiter verpflichtet. Urs Stanger

Schon seit 2012 zeigt Valentin Bay den Pfadi-Junioren, wie Handball geht. Foto: Enzo Lopardo

Vor gut zehn Jahren ist Valentin Bay bei Pfadi als Trainer von Elite-Junioren eingestiegen, seit vier Jahren arbeitet der ausgebildete Primarlehrer hauptamtlich im Handball. Er trainiert die Winterthurer U15- und U17-Elite-Junioren, unterstützt im NLB-Team und in der U19-Elite und amtet als Nachwuchschef im Vorstand.

Der 34-Jährige, der 2016 seine vielversprechende NLA-Karriere aufgrund von Knieproblemen beenden musste, wird «seinem» Club auch in Zukunft treu bleiben. Sein Engagement als Nachwuchschef und -trainer ist vertraglich langfristig neu fixiert worden. Er freue sich sehr, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, wird Valentin Bay im Communiqué des NLA-Clubs zitiert. Und: «Es ist für mich ein beidseitiges Commitment zugunsten der Nachwuchsförderung, die mir, gleichermassen wie dem Verein, sehr am Herzen liegt.» Die Talentabteilung von Pfadi zählt zu den Besten der Schweiz. In der vergangenen Saison gewannen die U15 und die U19 die Meistertitel.

Pfadi-Präsident Jürg Hofmann lobt Bay «als tragende Stütze unseres Vereins und unserer Nachwuchsförderung. Er wird die Weiterentwicklung des gesamten Nachwuchses mittragen und weiter vorantreiben, sodass wir künftig noch mehr Output an Eigengewächsen generieren können.»

Intern wird Valentin Bay verstärkt Unterstützung durch zwei Vorstandsmitglieder erhalten: Daniel Tellenbach, Athletenbetreuer und Trainer, sowie Claudia Thür-Rimini, die ihn administrativ entlasten wird. Dadurch könne sich Bay, der Swiss-Olympic-Berufstrainer und Inhaber der A-Lizenz des Schweizerischen Handballverbandes, wieder vermehrt auf seine Tätigkeit als Trainer konzentrieren, heisst es seitens des Vereins.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.