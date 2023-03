Steueraffäre um Staatsrätin – Valérie Dittli dürfte ihren Doktortitel noch gar nicht verwenden Die wegen ihrer Steuern in Bedrängnis geratene Waadtländer Finanzdirektorin verspricht Transparenz – und präsentiert neue Ungereimtheiten. Philippe Reichen aus Lausanne

50 oder 100 Prozent an der Uni Lausanne? Valérie Dittlis Angaben weichen ab von jenen ihres ehemaligen Vorgesetzten. Foto: Keystone

Ihre Botschaften hatte sie sich fein säuberlich auf ein Stück Papier notiert. Sie wolle «vollumfänglich Transparenz schaffen», versicherte die Waadtländer Finanzdirektorin Valérie Dittli (Die Mitte) am Freitagabend in der Nachrichtensendung «Forum» des Westschweizer Radios (RTS). «Die Transparenz ist einer jener Werte, die mir extrem wichtig sind», so Dittli.