Belgischer WM-Favorit – Van Aert und der Unruhestifter im eigenen Lager Die Strassen-WM in Leuven bringt alles mit, um das Rennen des Jahres zu werden. Dabei sprechen alle über die Gastgeber mit Wout van Aert. Das kann den Schweizern nur recht sein. Emil Bischofberger

Alle für Wout van Aert (l.)? Die Zweifel bleiben, ob Remco Evenepoel (lachend in der Mitte) tatsächlich den loyalen Teamkollegen gibt. Foto: Getty Images

In Flandern stehen sogar Fussgängerstreifen im Dienst von Wout van Aert. Sechs Striche mit der Malerrolle machen aus einem gewöhnlichen Strassenübergang einen grossen WOUT-Schriftzug.

Das Beispiel ist nur eines von vielen, die verdeutlichen, wie sehr Radsport in Belgien gelebt wird. Alle werden sie am Sonntag am Strassenrand stehen, um endlich wieder die Velohelden zu zelebrieren, nachdem diese Feiern zuletzt zweimal ohne Publikum haben auskommen müssen: Die Frühjahrsklassiker fanden zwar statt, die Fans mussten aber zu Hause mitfiebern – die Pandemie.