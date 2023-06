Sachbeschädigung in Dachsen – Vandalen malen Hakenkreuz auf neuen Spielplatz-Tisch Der Holztisch auf der neuen Freizeitanlage in Dachsen steht erst seit wenigen Wochen – doch Unbekannte haben ihn bereits verschmiert. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet. Tanja Hudec

Wüste Kritzeleien und Botschaften: Lange dauerte es nicht, bis der massive Holztisch unter dem Pavillon der neuen Freizeitanlage in Dachsen beschädigt wurde. Foto: PD

Erst gerade hat die Gemeinde Dachsen ihre neue Freizeitanlage neben der Primarschule eingeweiht. Im Gemeindeanzeiger vom April schrieb der Gemeinderat noch: «Nun gilt es der Freizeitanlage Sorge zu tragen, sodass sie noch lange ein Ort der Begegnung, des Spielens und der Freude bleibt.» Jetzt verschandeln bereits mehrere Kritzeleien – darunter ein Hakenkreuz – den massiven Holztisch unter dem Pavillon.

Auf dem im aktuellen Mitteilungsblatt publizierten Foto sind mit schwarzem Stift angebrachte Botschaften zu erkennen sowie mit silberner Farbe verursachte Kleckse und die erwähnte Swastika. Die Sachbeschädigung hat die Politische Gemeinde sowie die Primarschulgemeinde dazu veranlasst, Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung ist ein altbekanntes Thema

Völlig überrascht dürfte in Dachsen niemand sein von der Verunstaltung: Sachbeschädigung gehört in der Gemeinde immer wieder zum Alltag. In der Badi Bachdelle beispielsweise, die weit über die Gemeinde- und Regionsgrenze hinaus bekannt ist, kommt es ständig zu Vandalismus.

«Das kostet uns jedes Jahr Tausende Franken», sagte Gemeinderat Beat Weingartner an einer Informationsveranstaltung vor zwei Jahren. In einer Mitteilung der Gemeinde war damals die Rede von eingeschlagenen und beschädigten WC-Türen sowie grosser Unordnung um die Grillstelle. Die Polizei wurde schon zu jenem Zeitpunkt eingeschaltet; ein jugendlicher Haupttäter übernahm die Verantwortung und kam für den Schaden auf. Seit dem Vorfall wird die Bachdelle videoüberwacht.

Ob dies nun auch für die neue Freizeitanlage geplant ist, bleibt zunächst unklar. Von der Gemeinde war am Freitag niemand für genauere Informationen zu erreichen. Gewisse Bewohner, die bereits im Vorfeld des Projekts Bedenken über Littering und Lärm geäussert haben, sehen sich jetzt aber wohl bestätigt.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.