Aufgefallen zum Wisent-Baby – Vater des ersten wilden Wisent-Babys ist Winterthurer In Solothurn kam zum ersten Mal seit 1000 Jahren ein Schweizer Wisent-Baby auf die Welt. Der Vater stammt aus dem Bruderhaus und die Meldung erinnert an den Fussball. Gregory von Ballmoos

Ein kleines Wisent im Wildpark Bruderhaus – ist es auch das erste seit 1000 Jahren? Foto: Moritz Hager

Die Kulturstadt Winterthur positioniert sich mittlerweile gern auch als Bildungsstadt. Es wird dabei vor allem auf die ZHAW verwiesen, doch die prominentesten Transfers gelingen in anderen Sparten. Bei den Fussballern zum Beispiel. Der Wiesendanger Manuel Akanji wechselte letzten Sommer zu Manchester City, dem wohl besten Team der Welt. Erst letzte Woche ging mit Christian Fassnacht ein weiterer ehemaliger FCWler nach England.

Ein anderes Winterthurer Eigengewächs machte in den letzten Monaten aber noch mehr Schlagzeilen: Wutari. Der Wisent-Stier wechselte einst vom Bruderhaus über den Tierpark Langenberg nach Solothurn. Dort wurde er in die erste wild lebende Herde integriert. Anfang Juli wurde er zum ersten Mal Vater. Die Medien berichteten von einer Sensation und vom «ersten Wisent-Baby seit 1000 Jahren». Nur wenige Tage später kam das zweite Wisent-Baby zur Welt.

Grossvater in Winterthur

Ringolf, der Vater von Wutari, lebt noch heute im Bruderhaus, wo Wutari zur Welt kam. Beim Jungen von ihm handelt es sich also ganz offensichtlich nicht um das erste Wisent-Baby seit 1000 Jahren. Es ist das erste im Solothurner Jura. «Ringolf ist mittlerweile ein älterer Herr», sagt Ruth Werren, Präsidentin des Wildparkvereins Bruderhaus. Trotzdem schleiche er noch heute um die Kühe herum, wenn diese stierig seien. «Es ist wie in einem Rosamunde-Pilcher-Film», sagt Werren und lacht. Ähnliches wird in Solothurn über Ringolfs Sohn gesagt.

Der Grossvater lebt in Winterthur und das Grosskind soll das erste Wisent-Baby in der Schweiz sein – am Schluss ist es bei den Tieren halt doch wie auf dem Transfermarkt der Fussballer. In den Schlagzeilen kosten die Spieler immer noch etwas mehr.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

