Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Vater hat seinem schreienden Sohn drei Rippen gebrochen Das Gericht hat anerkannt, dass ein Vater seinen Sohn aus Überforderung verletzte. Es hat den geständigen Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Patrick Gut

Der Beschuldigte hat zwar seine elterliche Fürsorgepflicht verletzt, laut Gericht verfügt er aber nicht über eine hohe kriminelle Energie. Archivfoto: Madeleine Schoder

Was am Mittwoch am Bezirksgericht Winterthur verhandelt wurde, erinnert entfernt an die tragische Geschichte des verstorbenen Schweizer Extrem-Alpinisten Erhard Loretan. Dieser hatte Anfang der Nullerjahre aus Überforderung sein schreiendes Baby zu Tode geschüttelt.

So weit ist es im aktuellen Fall zum Glück nicht gekommen. Ein 30-jähriger Schweizer musste sich vor Gericht verantworten, weil er seinem wenige Wochen alten Sohn drei Rippen gebrochen hatte. Der Mann kümmerte sich an jenem verhängnisvollen Abend in Abwesenheit seiner damaligen Lebenspartnerin um das gemeinsame Baby.