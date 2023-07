Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Vater soll Sohn (10) angestiftet haben, Mutter in den Bauch zu stechen Das Gericht musste eine unschöne Familiengeschichte beurteilen. Im Zentrum: ein Videospiel-süchtiger Bub und eine versuchte Anstiftung zur Tötung. Patrick Gut

Ein türkischer Vater soll seinen zehnjährigen Sohn am Telefon aufgefordert haben, in der Küche ein Messer zu holen. Dieses Messer solle er dann seiner Mutter mehrmals in den Bauch stechen. Die Mutter will das Telefongespräch in der Wohnung in Winterthur über den Lautsprecher mitgehört haben. Der Junge tat nicht, wie von seinem Vater geheissen.

Laut Anklageschrift soll sich der Vorfall im September oder Oktober 2019 zugetragen haben. Diese Unklarheit würde sich im Laufe der Verhandlung noch als wichtig erweisen. Am Mittwoch hatte sich der heute 43-jährige Türke vor dem Winterthurer Bezirksgericht zu verantworten. Der Vorwurf lautete auf versuchte Anstiftung zur Tötung.

Die Befragung des Beschuldigten, der seit etwa seinem 20. Lebensjahr in der Schweiz wohnt, war wenig ergiebig. Er machte von seinem Recht Gebrauch und verweigerte jegliche Aussage.

Hohe Freiheitsstrafe gefordert

In den Plädoyers drehte sich dann alles um die Glaubwürdigkeit der Privatklägerin und ihres Sohnes. Auf deren Aussagen stützte sich die Anklage, wie die Staatsanwältin sagte. Weder die Mutter noch der Sohn hätten ein Motiv, den Beschuldigten zu Unrecht zu belasten.

In den verschiedenen Einvernahmen habe die Privatklägerin im Kerngehalt übereinstimmend ausgesagt, attestierte ihr die Staatsanwältin. Widersprüche gebe es bloss in unerheblichen Nebenpunkten. Der Sohn habe Einzelheiten erwähnt und auch viel Positives über seinen Vater erzählt. «Der Beschuldigte dagegen war stets bemüht, sich als vorbildlichen Familienvater darzustellen und seine Frau schlechtzumachen», sagte die Staatsanwältin.

Sie bezeichnete die Beweggründe für die Tat als niederträchtig und forderte eine Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren sowie einen Landesverweis von 10 Jahren. Weil der Beschuldigte seinem Sohn am Telefon gesagt habe, seine Mutter sei eine Hure, habe er seine damalige Ehefrau auch noch beschimpft. Dafür sei er mit einer Geldstrafe von 21 Tagessätzen à 30 Franken zu bestrafen.

Sechs Stunden Playstation pro Tag

Die Verteidigerin dagegen plädierte auf einen Freispruch und verlangte eine Genugtuung von 3100 Franken für ihren Mandanten. «Der Sachverhalt, wie er in der Anklage behauptet wird, lässt sich nicht erstellen», sagte sie. Sie verwies auf eine ganze Reihe von Strafanzeigen, welche die Privatklägerin in vorangehenden Jahren eingereicht habe. Meist seien die Verfahren eingestellt oder es sei auf eine Strafverfolgung verzichtet worden.

Tatsächlich hatten Mutter und Sohn im Oktober 2019 wegen der Playstation des Sohnes gestritten. Die Mutter wollte ihm das Gamen verbieten und zog den Stecker des Geräts. Der Zehnjährige, der täglich rund sechs Stunden mit der Playstation spiele, habe mit einem Wutanfall reagiert. Er habe der Mutter gedroht, er werde ein Messer nehmen und ihr damit dreimal in den Bauch stechen. Auf diese Idee sei er möglicherweise aufgrund von Gewaltspielen gekommen, mutmasste die Verteidigerin.

Der Sohn habe seinen Vater angerufen und ihm erzählt, die Mutter habe ihn geschlagen. Daraufhin habe der Vater die Polizei verständigt. Im Polizeirapport sei die Rede von einem Konflikt zwischen Mutter und Sohn. Einen Hinweis darauf, dass der Vater seinen Sohn zur Tötung der Mutter angestiftet haben soll, finde man hingegen nicht. «Wäre dies ein Thema gewesen, würde es auch im Rapport stehen», sagte die Verteidigerin.

Am Tag nach diesem Vorfall habe die Mutter zusammen mit dem Sohn den Polizeiposten aufgesucht. Die Mutter habe Anzeige erstattet, wonach ihr Ehemann bereits im September versucht habe, den Sohn anzustiften. «Die Privatklägerin wollte nicht wahrhaben, dass ihr Sohn von allein auf die Idee mit dem Messer gekommen war. Sie wollte dem Kindsvater die Schuld an dem Vorfall geben», sagte die Verteidigerin.

Suggestivfragen gestellt

Die Privatklägerin sei nicht glaubwürdig, habe sie doch unterschiedliche Geschichten erzählt. In der ersten Einvernahme berichtete sie von zwei Vorfällen im September und Oktober 2019. Bei der zweiten Befragung behauptete sie dann steif und fest, es handle sich um ein einziges Ereignis, und dieses habe sich im Oktober zugetragen. Auch auf Nachfrage sei sie bei dieser Version geblieben. Hier hakte die Verteidigerin ein: «Die Behauptung, mein Mandant habe im Oktober versucht, seinen Sohn zur Tötung anzustiften, geht nicht auf. Wäre es so gewesen, hätte ja kaum mein Mandant die Polizei verständigt.»

Dem Sohn seien in den Einvernahmen Suggestivfragen gestellt worden. Zudem habe man ihn gedrillt, damit er in den Befragungen das Richtige sage. Das merke man auch an seinen einsilbigen Antworten. So habe er etwa immer von «das mit dem Messer»» gesprochen. Seine Aussagen seien deshalb nicht verwertbar.

Mutmassungen reichen nicht

Für das Gericht waren die widersprüchlichen Aussagen der Privatklägerin der Knackpunkt. Für das Geschehen seien deshalb unterschiedliche Varianten denkbar. «Wir bewegen uns da im Bereich der Mutmassungen», sagte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Und das reiche nicht aus für eine Verurteilung. So sprach das Gericht den Beschuldigten nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» frei. Die Richterin machte aber klar: «Das bedeutet nicht, dass das Gericht von der Unschuld des Beschuldigten überzeugt ist.»

Für die drei Tage Untersuchungshaft und das dreimonatige Kontaktverbot zu seinem Sohn bekommt der Beschuldigte eine Genugtuung von 1500 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zumindest die Staatsanwältin machte im Anschluss an die Verhandlung aber klar, dass sie auf einen Weiterzug ans Obergericht verzichten wird.

