Kolumne «Lomo» – Vatermörder Der «Landbote»-Kolumnist hat einen Vatermörder in seinem Zimmer. Die Geschichte dazu ist «echt abgefahren». David Herter

Ein Vatermörder ist ein steifer Stehkragen, wie ihn Herren Mitte des 19. Jahrhunderts getragen haben. Foto: Musée historique de Lausanne

Zur Freude meines Staubwedels bin ich ja ein grosser Sammler von allen möglichen Merkwürdigkeiten. Zwar hat meine Gattin mit mir die Abmachung getroffen, dass sich mein Kuriositätenkabinett ausschliesslich auf mein Büro beschränken soll, woran ich mich auch halte. Dafür sieht mein Zimmer tatsächlich immer mehr wie eine Wunderkammer aus: Verbogene Münzen und alte Drucke, jede Menge Hüte, verwitterte Spielsachen, Lederkoffer, Hermes-Schreibmaschine, ein amerikanisches Oszilloskop oder eine waadtländische Handkamera – das sind nur ein paar der Objekte, die um mich herum lagern. Und direkt über dem Computer, auf dem ich diese Kolumne tippe, blicke ich auf ein Objekt, das mir ganz besonders lieb ist: ein Vatermörder.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Nicht, dass Sie jetzt meinen, ich hätte einen ausgestopften Kriminellen an meiner Wand hängen. Ein Vatermörder ist vielmehr, wie vielleicht die Ältesten in meiner Leserschaft noch wissen, ein steifer Stehkragen, wie in die Herren Mitte des 19. Jahrhunderts getragen haben. Solch ein Kragen war nicht etwa einfach ein Teil des Hemdes, sondern konnte an das Hemd angeknöpft werden. Das hatte den Vorteil, dass man sie separat waschen konnte, während man das Hemd noch etwas länger trug und einfach einen neuen Kragen anknöpfte.

«Weswegen man dem Vatermörder Vatermörder sagt, ist übrigens nicht ganz klar.»

Weswegen man dem Vatermörder Vatermörder sagt, ist übrigens nicht ganz klar. Eine Erklärung lautet, diese Kragen seien in Frankreich «parasite», also «Mitesser» genannt worden, weil man sich an dem hohen Kragen gern mit Essensresten bekleckerte. Im deutschsprachigen Raum habe man dann diese Bezeichnung mit dem fast gleich klingenden «parricide» – also «Vatermörder» – verwechselt.

Noch viel besser aber gefällt mir die Erklärung zur Begriffsherkunft, wie sie im achtzehnten Band von «Pierer's Universal-Lexikon» von 1864 steht: Und zwar soll ein lange in der Fremde gewesener Sohn bei seiner Heimkehr einen solchen Kragen getragen und beim raschen Küssen des Vaters diesem mit den spitz abstehenden Ecken des Kragens ins Auge gestossen und den Vater auf diese Weise versehentlich umgebracht haben.

Steht echt so im Lexikon. Abgefahrene Geschichte, oder nicht? Und darum hängt der Vatermörder bei mir an der Wand. Nur beim Abstauben bin ich immer sehr vorsichtig: Nicht, dass ich mir aus Versehen an seinen Ecken ein Auge aussteche und so aus dem Vatermörder auch noch einen Kolumnistenmörder mache.

Fehler gefunden?Jetzt melden.