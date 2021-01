Garantiert viele Likes – «Vaxxie» – jetzt kommt das Impf-Selfie Eine Art Bürgerpflicht oder bloss Selbstdarstellung? In den sozialen Medien wird der eigene Piks-Moment gefeiert. Tina Huber

Vaxxie einer deutschen Instagram-Userin. Foto: Instagram

Ein neues Internetphänomen verbreitet sich, seit in vielen Ländern die Impfkampagnen gegen Covid-19 anlaufen: das Impf-Selfie. Menschen halten mit ihrem Handy den Moment fest, in dem sie mit hochgerolltem T-Shirt dasitzen und sich in den Oberarm piksen lassen. Damit der Fotobeweis anschliessend wirkungsvoll gestreut werden kann, hat das Spritzen-Selbstporträt auch bereits einen Namen: das Vaxxie, eine Wortschöpfung aus «vaccine» (engl. Impfung) und «selfie».

Schnappschüsse aus dem Impflokal haben wir in den vergangenen Wochen zwar immer wieder gesehen, Persönlichkeiten von Kamala Harris bis Bill Gates haben sich ihrer Vorbildfunktion bewusst vor laufender Kamera gegen Covid-19 immunisieren lassen. Doch das waren präzis orchestrierte PR-Termine mit Profifotografen, die wir an dieser Stelle nicht zu den Vaxxies zählen, weil ihnen sowohl der gereckte Arm wie auch das leicht Wacklig-Improvisierte abgeht, das echte Selfies ausmacht.