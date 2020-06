Verkehrspolitik in Winterthur – VCS-Egli über Parkplatzschwindel:

«Es ist uns einfach zu blöd» Der Verkehrs-Club der Schweiz zieht sich in Winterthur aus der Parkplatzpolitik zurück. Zwar laufe vieles schief, die Mittel des Verbandes seien aber anderswo besser eingesetzt, sagt VCS-Vertreter Kurt Egli. Marc Leutenegger

Nicht bewilligt, aber bisher geduldet. Entlang des Zauns der KVA in der Grüze reihen sich parkierte Autos aneinander. Foto: PD

«Irgendwann muss man einsehen, dass man in einer Bananenrepublik wohnt», sagt Kurt Egli, Vertreter der Winterthurer Regionalgruppe des VCS. Anlass ist der Parkplatz des Discounters Aldi in der Grüze. Vor vierzehn Jahren wurde hier eine viel zu grosse Fläche geteert, heute stehen die Autos wie selbstverständlich ausserhalb der bewilligten Parkplätze, und die Stadt intervenierte bisher nicht. Das System um die Dosierung von Parkplätzen und damit Verkehr ist ausgehebelt. Und das in einer Stadt, die seit über einem Jahrzehnt um eine neue, restriktivere Parkplatzverordnung ringt.