Erfolg für Firma aus Kemptthal – Vegan-Start-up Planted darf Fleischbezeichnungen verwenden Das Kantonale Labor wollte Planted Bezeichnungen wie «planted.chicken» verbieten. Das Verwaltungsgericht hat nun aber der Firma aus Kemptthal recht gegeben. Patrick Gut

Planted darf seine Verpackungen weiterhin mit Begriffen wie «Chicken» oder «Pork» versehen. Foto: Tamedia AG

Der Lebensmittelhersteller Planted produziert im Kemptthaler Valley mittlerweile rund 5000 Tonnen Fleischersatzprodukte pro Jahr. Auf den Verpackungen finden Konsumentinnen und Konsumenten die Angabe, es handle sich um pflanzliche Lebensmittel aus Erbsenproteinen (100% Plant-Based, Made with Peas). Auch das Vegan-Label darf nicht fehlen. So weit, so gut, sollte man meinen.