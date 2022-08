Nachhaltigkeit und Konsum – Vegi-Burger und Zugbillette für Bands? So ökologisch sind die Musikfestwochen Die Musikfestwochen halten sich mit einer detaillierten Ökobilanz den Spiegel vor. In zwei Bereichen ist der Hebel besonders gross, um klimafreundlicher zu werden. Till Hirsekorn

40’000 Momos gehen an den Musikfestwochen jeweils über den Tisch, vegetarisch, aber auch mit Fleisch. Foto: Musikfestwochen

«Reicht nicht! Netter Tropfen auf den superheissen Stein, MFW.» Das ist keine Kritik an den Winterthurer Musikfestwochen (MFW) aus einer Kommentarspalte in den sozialen Medien. Es ist die MFW-Crew selber, die sich auf ihrer Website in der eigenen Rubrik «an den Pranger» stellt. Dort zeigt sie auf, wo sie bei ihrem Nachhaltigkeitsansatz überall scheitert, wo sie inkonsequent ist und wo sie sich selber dem «Rainbow-» oder «Greenwashing-Verdacht» aussetzt. Aber natürlich auch, was der Status quo ist, wo sie ansetzt und wo sich das Festival inzwischen verbessert hat.