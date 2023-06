Gemeinden Dachsen und Stammheim – Velo fahrende Badigäste erhalten Gratisglaces Die Badis von Dachsen und Stammheim verschenken 2000 Glaces. Bedingung: Man ist mit dem Velo angereist und kann dies beweisen. Tanja Hudec

Velo fahren rechnet sich im Weinland bald besonders: Wer klimaschonend den Drahtesel nimmt, wird belohnt. Ab Samstag, 15. Juli, erhalten alle, die vor der Badi Stammheim oder Dachsen ein Foto von sich und ihrem Velo schiessen und auf Facebook oder Instagram stellen, eine Gratisglace am jeweiligen Kiosk.

Die Aktion wird von der Standortförder­organisation Pro Weinland durchgeführt. Der Verein schreibt auf seiner Website, dank der Unterstützung verschiedener Sponsoren und der Förderung durch Energie Schweiz seien für alle Velo fahrenden Badigäste während der Sommerferien Mittel für fast 2000 Glaces zusammengekommen. «Es hat, solange es hat.»

Hintergrund ist das Projekt Pro Mobilität, mit dem der Verein versucht, Kohlendioxid­emissionen aus dem Verkehr zu reduzieren. Die Aktion sei eine von zwei Massnahmen, um zielgerichtet die Benützung des Velos zu fördern, so der Verein. Die zweite Aktion ist ein Stand der Energie-Region Zürcher Weinland am 19. August am Dorffest Flurlingen und am 9. September am Bauernmarkt Ossingen, an dem Interessierte Cargo- und E-Bikes testen können.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

