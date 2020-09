Baustelle in Aesch bei Neftenbach – Velobrücke über Furtbach wird saniert Die Brücke auf der Höhe der Reitsportanlage im Buck wird für drei Wochen gesperrt. Andrea Thurnherr

Für Fussgänger und Velofahrer gesperrt: Die Radwegbrücke an der Schaffhausenstrasse muss saniert werden. Foto: Enzo Lopardo

Auf dem Veloweg entlang der Schaffhausenstrasse in Aesch saniert das kantonale Tiefbauamt die Furtbach-Brücke. Die Baustelle befindet sich auf der Höhe der Reitsportanlage im Buck. Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. September, und dauern bis Freitag, 25. September, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.