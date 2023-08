Auf zwei Rädern durch Südschweden – Velofahren, wo Wallander ermittelte Fachwerkhäuschen, Sandstrände, sogar Wein wächst hier: Die südschwedische Provinz Skåne ist ein bisschen anders als der Rest des Landes. Auch klimatisch. Das macht sie zum Geheimtipp für Gümmeler. Eva Dignös

Und am Abend hat man Sand im Schuh: Auf dem Veloweg Sydkustleden radelt man immer die Küste entlang. Foto: Apelöga / Visit Skane

Kaum rote Holzhäuser, Felder statt Wälder, Sandstrand am Meer statt Steg am See: Ist das hier überhaupt schon Schweden? Ja, ist es natürlich – allerdings erst seit gut 300 Jahren. Dass Skåne, Schwedens südlichste Provinz, lange zu Dänemark gehörte, sieht man an den weiss getünchten Fischerhäusern, an den Fachwerkhöfen, vor denen rosarote Stockrosen blühen, an der Flagge, die als Schnittmenge beider Länder ein gelbes Kreuz auf rotem Grund trägt. Doch auch wenn der Touristen liebste Bullerbü-Klischees nicht bedient werden: Als Einstiegsdroge in die Schweden-Sucht eignet sich die Südspitze des Landes hervorragend.

Nur schon wegen Malmö. Die mit 300’000 Einwohnern drittgrösste Stadt Schwedens ist, vor allem an langen Sommertagen, jung, hell, lebendig. Vor den Kneipen auf dem Lilla-Torg-Platz – kopfsteingepflastert, von kleinen Fachwerkhäusern umstanden und so ganz und gar nicht grossstädtisch – drängt sich bis in die Nacht das Volk. Mit dem Pedalo kann man die Altstadt umschippern. Und auf dem ehemaligen Hafengelände Västra Hamnen ist ein neues Viertel entstanden, aus dem das gedrehte Hochhaus Turning Torso wie ein moderner Leuchtturm emporragt. An der breiten Promenade möchte man gar nicht mehr aufstehen, sondern aufs Wasser schauen, bis die Sonne untergeht.

Velofahrer sollen die kurze Sommersaison verlängern

Hier trifft man auch auf den ersten der Wegweiser, die in den kommenden Tagen zum zuverlässigen Begleiter werden sollen: Der Fernveloweg Sydkustleden führt mitten durch Malmö. Er ist eine von drei Langstrecken-Routen, auf denen man mit ausreichend Zeit einmal komplett rund um Schwedens Süden radeln könnte. Auf dem Sydostleden geht es von Växjo bis Simrishamn, dort schliesst sich, immer am Meer entlang, bis Helsingborg der Sydkustleden an, und von dort geht es an der Westküste auf dem Kattegattleden bis hinauf nach Göteborg. 929 Kilometer sind das insgesamt, aufgeteilt in Etappen von gemütlichen 30 bis 60 Kilometern. Absolvieren kann man die Wege in beide Richtungen, ganz nach Lust und Laune.

Ausgangspunkt Malmö: Auf dem alten Hafengelände Västra Hamnen ist ein neues Viertel entstanden – mit dem gedrehten Hochhaus Turning Torso als Wahrzeichen. Shutterstock

Verfahren (fast) unmöglich: Die südschwedische Küste ist gut ausgeschildert. Foto: Eva Dignös

Für uns soll es von Malmö Richtung Osten gehen, von der Stadt aufs Land, ins dünn besiedelte Österlen, den östlichen Teil von Skåne. Mietvelos bekommen wir in Malmö am Bahnhof. Dort drückt man uns auch gleich eine Broschüre mit drei weiteren, neuen Routen in die Hand. Merke: Skåne mausert sich gerade zu einem interessanten Ziel für Gümmeler, mit ausgereifter Infrastruktur und gut miteinander kombinierbaren Touren.

Der treibende Gedanke dahinter ist nicht zuletzt eine Saisonverlängerung. Bislang konzentrierte sich der Tourismus in der Region auf wenige Sommerwochen ab Ende Juni. Aber Velofahren kann man auch davor und danach; das Klima im Süden ist mild. Selbst Wein wächst hier – aber dazu später mehr.

Obwohl einem der Kopf sagt, dass dieses Land nicht nur Bullerbü-Idylle ist, erfreut sich das Herz eben doch an dem entspannten Lebensgefühl und den Menschen, die es verkörpern.

Schnell ist man draussen aus der Stadt. Immer die Küste entlang, auf guten, meist asphaltierten Wegen, oft mit Blick aufs Meer. Ordentlich Wind kann es geben, ein E-Bike entspannt die Angelegenheit durchaus. Ein erstes Highlight sind die Sandstrände der Halbinsel Falsterbo; es werden nicht die letzten sein entlang der Route.

Wenn Malmö für Zug- und Autoreisende das Tor nach Schweden ist, so ist es die Hafenstadt Trelleborg, unser nächstes Etappenziel, für alle, die mit dem Schiff kommen. Sechs Stunden dauert die Fährüberfahrt vom norddeutschen Rostock, neun Stunden von Travemünde.

Seefahrerland war Südschweden auch schon vor Jahrhunderten, davon zeugt die rekonstruierte Wikingerburg. Um das Jahr 980 wurde die Verteidigungsanlage errichtet, rund ein Viertel des Holzpalisadenbaus hat man nachgebaut. Das Museum daneben ist klein genug, dass wir guten Gewissens einen Zwischenstopp einlegen können. Zu sehen sind nicht nur Ausgrabungsstücke, sondern man arbeitet mit Film, Licht und Musik, auch um ein Gefühl dafür zu vermitteln, «dass das Wikingerzeitalter mehr war als die Geschichte wütender, plündernder Haudegen», erklärt uns Kuratorin Eva-Linda Olofsson.

Wurde ursprünglich rund ums Jahr 980 gebaut – und unlängst originalgetreu nachgebaut: Die Wikingerburg in der Hafenstadt Trelleborg. Foto: Eva Dignös

Von Trelleborg ist es nicht mehr weit bis nach Smygehuk, Schwedens südlichstem Punkt, der mässig spektakulär aus einem kleinen Hafen mit Betonrampe, einem Stein mit den Koordinaten und einigen knallroten Fernrohren besteht. Das ersehnte typische Schweden-Feeling findet man dort zwar nicht, aber dafür gleich nebenan, im Leuchtturm-Hostel der wahnsinnig netten Gastgeberin Joanna Daly. Und obwohl einem der Kopf sagt, dass dieses Land nicht nur Bullerbü-Idylle ist, sondern dass Ungleichheit in der Gesellschaft ein Thema und in manchen Vorstädten die Strassenkriminalität erschreckend hoch ist, so erfreut sich das Herz eben doch am entspannten Lebensgefühl, an der Weite und an Begegnungen mit Menschen, die das alles irgendwie verkörpern.

Joanna also hat mit ihrem Mann Mick, einem Australier, vor kurzem erst das kleine Hostel unterhalb des Leuchtturms übernommen. Im Häuschen nebenan soll irgendwann noch ein Restaurant entstehen: «In Skåne bringt die Liebe zum Essen die Menschen zusammen», sagt sie. Und deshalb steht auch schon ein langer Tisch im Raum mit kunterbunt gemischten Stühlen und Vintage-Gläsern, «die stammen noch von unserer Hochzeit».

Weiter in den Süden gehts in Schweden nicht: Der etwas unoriginell gestaltete Aussichtspunkt Smygehuk. Foto: Eva Dignös

Umso wärmer empfangen wird man im unlängst eröffneten nahen Leuchtturm-Hostel. Foto: Eva Dignös

Bei Gastgeberin Joanna Daly und ihrem australischen Mann Mick trinkt man sogar aus den privaten Hochzeitsgläsern des Paars. Foto: Eva Dignös

Der Sinn für gutes Essen, für regionale Produkte hänge sicher mit der Tatsache zusammen, dass in der Region vergleichsweise viel Landwirtschaft betrieben werde. «Schwedens Speisekammer» sei das hier, und vom dänischen Sinn für Gemütlichkeit habe man wohl auch einiges behalten.

Wallanders Territorium

Ausgesprochen gemütlich wirkt dann auch Ystad, das nächste Städtchen an der Route. Fachwerkaltstadt, eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert, in deren Turm nicht nur die Glocken läuten: Abends bläst von dort der Turmwächter mit dem Horn sein Signal, alle Viertelstunde in jede der vier Himmelsrichtungen.

Warum ausgerechnet Ystad – dafür müsste man vermutlich im Herbst oder Winter wiederkommen, wenn es regnet und nebelt. Der Strand, der gleich hinter der Stadt beginnt, wirkt im Sommer zumindest ausgesprochen unkriminell.

Aber Ystad kennen die meisten Touristen, von denen in den Gassen doch zu sehen sind, natürlich aus einem anderen Kontext. Hier siedelte der schwedische Autor Henning Mankell seine düsteren Krimis um den melancholischen Ermittler Kurt Wallander an, und wie es bei den meisten schwedischen Krimiautoren ist, hatte er den meisten Erfolg damit im deutschsprachigen Raum.

Warum ausgerechnet Ystad – dafür müsste man vermutlich im Herbst oder Winter wiederkommen, wenn es regnet und nebelt. Der Strand, der gleich hinter der Stadt beginnt, wirkt im Sommer zumindest ausgesprochen heiter und unkriminell. Bunte Badehäuschen stehen dicht an dicht, die langen Holzstege sind ein guter Platz für ein zweites Frühstück mit Zimtschnecke (wobei das Exemplar aus Wallanders Lieblingsbäckerei leider etwas trocken ausfällt).

Bunt und einfach herzig: Das Städtchen Ystad. Getty Images

Lenkt fast vom Meeresblick ab: Jedes der Badehäuschen in Ystad ist anders gestrichen. Foto: Eva Dignös

Diente vermutlich einst als Grabstätte: Ales Stenar mit seinen 59 Hinkelsteinen. Imago Images

Und das ist erst der Anfang. Bis zum nächsten Ort Simrishamn passiert man so viel Sandstrand, dass man gar nicht weiss, ob man jetzt gleich schon einen der kleinen Stichwege zum Wasser vorfahren soll oder doch noch warten, weil es woanders vielleicht noch hübscher ist. Sandhammaren heisst die Südostecke von Skåne und besteht vor allem aus Dünen. Den schönsten Blick auf die Küste hat man vorher schon, von den Hinkelsteinen von Ales Stenar aus, für die man tatsächlich bergauf pedalen muss. 59 Stück sind es, um das Jahr 600 in Schiffsform auf ein Hochplateau überm Meer gesetzt; vermutlich diente die Anlage als Grabstätte.

Eine echte Überraschung wartet ein Stück weiter Richtung Norden. Dass es in den Küstenorten wie Kivik guten Fisch zu kaufen gibt, damit hatte man gerechnet. Aber damit, dass sich hier Reben wachsen, eher nicht. Die Weinproduktion ist in der Region eine vergleichsweise junge Angelegenheit. «Es ist noch nicht lange her, da haben viele Schweden das Gesicht verzogen, wenn man ihnen schwedischen Wein angeboten hat», erzählt Winzer Bengt Åkesson lachend.

Wie hinkommen? Wie einstimmen? Wie hinkommen?

Ab Kopenhagen ist man über die spektakuläre Öresundbrücke mit dem Zug oder dem Taxi in einer halben Stunde in Malmö; Nachtzüge nach Malmö fahren ab Hamburg und ab Berlin, snalltaget.se, sj.se. Velos kann man in Malmö z. B. bei Travelshop mieten, travelshop.se. Wo übernachten?

Smygehuk: Lighthouse Hostel, DZ ab ca. 80 Fr., smygehuklighthousehostel.se; Ystad: Hotell Prins Carl, DZ ab ca. 100 Fr., hotellprinscarl.com; Österlen: Örums Nygård Gårdshotell, DZ ab ca. 200 Fr., orumsnygard.se. Wie einstimmen?

Das charmante Bändchen «Schweden: Nils Holgersson und die Dame von der Post» (Picus-Verlag, Wien 2011, 132 S., ca. 22 Fr.) aus der generell sehr tollen Lesereisereihe des Picus-Verlags widmet sich nicht nur, aber auch dem Süden des Landes.

Wers lieber düster mag, ist sowieso gut bedient: Die bei der Überfahrt von Kopenhagen nach Malmö zu passierende Öresundbrücke spielt eine wichtige Rolle in der hoch spannenden TV-Serie «The Bridge», in deren erster Folge einer Leiche exakt auf der Landesgrenze zwischen Dänemark und Schweden aufgefunden wird. Das südschwedische Städtchen Ystad wiederum ist die Heimat von Henning Mankells Krimikommissar Kurt Wallander. Mehr erfahren?

visitskane.com, visitystadosterlen.se

Kommerziell angebaut werden darf Wein seit 1999, und in den vergangenen zehn Jahren hat das Thema so richtig an Fahrt gewonnen, mit einer wachsenden Anzahl an Produzenten, mit Festivals und Probier-Aktionen. Längst verziehen die Schweden nicht mehr das Gesicht, sondern trinken den Wein aus dem eigenen Land. Nur einen geringen Prozentsatz seiner Produktion exportiert Åkesson – nach Italien übrigens. Angebaut wird vor allem die frostfeste Traubensorte Solaris, «aber wer weiss, vielleicht funktioniert in einigen Jahren auch Chardonnay». Denn dass es wärmer und trockener wird, das spüren sie auch hier.

Nach Schweden fühlt es sich trotzdem noch an, allein schon wegen dieses Sommerlichts, das es nur in Skandinavien gibt. Und wenn man mehr Zeit hätte, könnte man jetzt einfach weiterfahren, zum Schärengarten von Blekinge oder nach Kristianstad. Zu den roten Schweden-Holzhäusern. Aber eigentlich ist das gar nicht mehr nötig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.