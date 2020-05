Verkehrsunfall in Illnau-Effretikon – Velofahrer bei Frontalkollision mit Auto verletzt Am Sonntagnachmittag wurde ein Velofahrer beim Zusammenstoss mit einem Auto verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Auf der Kyburgstrasse prallten der Velofahrer und das Auto ineinander. Foto: Kapo Zürich

Kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag fuhr ein Automobilist mit seinem Cabriolet auf der Kyburgstrasse bergwärts. Zum selben Zeitpunkt war ein Mann mit seinem Rennvelo talwärts unterwegs. Wie die Kantonspolizei am Sonntag schreibt, kam es in einer Kurve zur Frontalkollision, wobei der Fahrradlenker über die Windschutzscheibe ins entgegenkommende Auto geschleudert wurde.

Mittelschwere Verletzungen

Der 26-Jährige zog sich beim Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde durch die Feuerwehr und ein Ambulanzteam geborgen und nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

( ahu )