Bruderhaus Winterthur – Velofahrer beschädigen Bruderhaus-Schranke Die neue Schranke beim Breiteplatz wurde seit Anfang Juni bereits viermal durch Unfälle beschädigt. Vor allem für Velofahrer stellt die Schranke ein Hindernis dar. Andrea Thurnherr

Beim Wildpark Bruderhaus wurden Anfang Juni neue Schranken installiert. Eine davon wurde schon mehrmals umgefahren. Foto: Enzo Lopardo

Vier Zwischenfälle ereigneten sich im letzten Monat bei der Zufahrtsschranke am Breiteplatz. Die Schranke, die den Verkehr zum Tierpark Bruderhaus regelt, wurde Anfang Juni in Betrieb genommen. Bei mindestens einem der Vorfälle sei ein Velofahrer in die Schranke gefahren, wie Beat Kunz von Stadtgrün Winterthur sagt. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.