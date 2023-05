Verkehr in Winterthur – Velofahrer fährt in Bus und haut ab Am Donnerstag ereigneten sich in Winterthur innert zwei Stunden vier Unfälle, an denen Velofahrerinnen oder Velofahrer beteiligt waren. In zwei Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Winterthur gleich zu vier verschiedenen Velounfällen. Symbolfoto: Reto Oeschger

Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, prallte am Donnerstag um 16.40 Uhr ein Velofahrer von der Waldhofstrasse kommend seitlich in einen Linienbus, der auf der Zürcherstrasse unterwegs war. Der Bus konnte trotz eingeleiteter Notbremse nicht rechtzeitig anhalten. Bei der Kollision zogen sich ein 73-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau, die mit dem Bus unterwegs waren, leichte Verletzungen zu. Der Velofahrer flüchtete nach dem Unfall stadtauswärts.

Kurz nach 17.30 Uhr stiessen am Lindenplatz bei der Verzweigung Wieshof- / Wülflingerstrasse eine 28-jährige Velofahrerin und eine 33-jährige Autofahrerin zusammen. Die Velofahrerin verletzte sich dabei, und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. 20 Minuten später kam es auf der Flüelistrasse in Wülflingen zu einem weiteren Unfall mit einer Velofahrerin. Dort öffnete ein 39-jähriger Autofahrer die Tür seines Fahrzeugs unvorsichtig und traf damit eine 26-jährige Velofahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es kurz nach 18.30 Uhr an der Tösstalstrasse in Sennhof zu einem Unfall mit einem 12-jährigen Velofahrer. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr das Kind mit dem Velo stadtauswärts und stürzte unmittelbar vor einem Auto. Der 40-jährige Lenker, der in die gleiche Richtung fuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in den Jungen. Dieser verletzte sich dabei leicht und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.