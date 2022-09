Unfall in Bülach – Velofahrer missachtet Sperrung und stürzt in Loch Ein 43-Jähriger zog sich am Samstagabend bei einem Selbstunfall schwere Verletzungen am Kopf zu, nachdem er eine Strassensperrung missachtet hatte.

Die Unfallstelle an der Fabrikstrasse. Foto: Kantonspolizei Zürich

In Bülach ist am späten Samstagabend ein 43-jähriger Velofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann eine Strassensperrung missachtet. Er stürzte daraufhin in ein Loch in der Strasse.

Der 43-Jährige sei gegen 23.30 Uhr auf der Fabrikstrasse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Diese sei zu diesem Zeitpunkt allerdings gesperrt gewesen, da sich dort zuvor wegen eines Wasserrohrbruchs ein Loch gebildet gehabt habe.

Den Angaben zufolge übersah der Velofahrer im Dunkeln die Vertiefung und stürzte hinein. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Bergung und der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam musste er ins Spital gebracht werden.

SDA/sep

