Kanton Freiburg – Velofahrer stirbt bei Kollision mit einem Bus Im freiburgischen Torny-le-Grand kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann ums Leben kam.

Die Polizei musste im freiburgischen Torny-le-Grand wegen eines schweren Verkehrsunfalls ausrücken. (Archivbild) Keystone/Lukas Lehmann Der verunfallte Velofahrer konnte nicht mehr reanimiert werden und verstarb noch auf der Unfallstelle. Keystone/Lukas Lehmann Beim Überholen hupte der Buschauffeur, was den 76-Jährigen offenbar überraschte. Dieser wich leicht nach links aus und es kam zur Kollision. Keystone/Lukas Lehmann 1 / 3

Ein 76-jähriger Velofahrer ist am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoss mit einem Bus im freiburgischen Torny-le-Grand gestorben. Das teilte die Kantonspolizei Freiburg am späten Mittwochabend in einem Communiqué mit.

Die Polizei rückte kurz nach 16.30 Uhr wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen einem Velofahrer und einem Bus aus. Der Notarzt und der Ambulanzdienst versuchten vergeblich, den aus der Region stammenden Velofahrer zu reanimieren.

Der Mann starb jedoch noch am Unfallort. Die ersten Untersuchungen ergaben, dass der Bus zwischen Torny-le-Grand und Middes unterwegs war. Nachdem der Busfahrer den Velofahrer vor sich bemerkte, hupte er, bevor er den Velofahrer überholte.

Das überraschte offenbar den Velofahrer, der leicht nach links auswich. In der Folge kam es zum Zusammenstoss. Die Strasse musste für rund dreieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Der Bus wurde von der Firma abgeholt. Das Velo beschlagnahmte die Polizei.

( SDA /chk )