Tödlicher Sturz – Velofahrer stirbt bei Unfall in Zürich Witikon Am Mittwochabend stürzte ein Velofahrer bei der Schlyfi in Witikon und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Identität des Verunfallten ist indes noch nicht geklärt.

Die Stadtpolizei sucht Zeugen des Unfalls. Dominique Meienberg

In Zürich Witikon ist am Mittwochabend ein Velofahrer ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf der Witikonerstrasse stadteinwärts und zog sich tödliche Verletzungen zu. Er ist noch nicht identifiziert.

Der Mann kam auf der abfallenden Strasse zu Fall und kollidierte mit einem Kandelaber am rechten Strassenrand. Trotz sofortiger Rettungsversuche sei der Mann noch am Unfallort gestorben, teilte die Stadtpolizei am Donnerstag mit.

Seine Identität stehe noch nicht zweifelsfrei fest. Auch der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.

( SDA )