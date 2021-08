Verkehrsunfall in Steg – Velofahrer stirbt nach Kollision mit Motorrad Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike und einem Motorrad am Montagabend in Steg ist der Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Kantonspolizei Zürich klärt die genaue Unfallursache ab. Foto: BRK News

Am Montagabend war ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Tösstalstrasse in Steg mit einem E-Bike zusammengestossen. Der 60-jährige Velofahrer stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt ins Spital gebracht. In der Nacht auf Dienstag erlag der Velofahrer seinen schweren Verletzungen, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr. Der Motorradfahrer war von Bauma herkommend auf der Tösstalstrasse Richtung Fischenthal unterwegs. Etwa 50 Meter nach der Einmündung Bahnhofstrasse kollidierte sein Motorrad mit dem E-Bike.

Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.

far

