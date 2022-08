Unfall in Saland – Velofahrer streitet mit Töfffahrer – und stürzt danach Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Saland ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Dem Unfall vorausgegangen war eine Auseinandersetzung.

Die Kantonspolizei stand am Dienstag wegen eines Unfalles in Saland im Einsatz. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Ein 59-jähriger Velofahrer ist am Dienstagnachmittag in Saland (Gemeinde Bauma) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der Mann um 17.30 Uhr am Boden liegend aufgefunden.

Gemäss ersten Abklärungen war der 59-Jährige an diesem Tag mit seinem Rennrad auf der Tösstalstrasse Richtung Bauma gefahren. In Saland kam es dann zu einer «verbalen Auseinandersetzung» mit einem unbekannten Motorradfahrer. Beim Streit ging es gemäss Angaben der Kantonspolizei um die Benutzung des Radweges.

Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 91 stürzte der Velofahrer aus bislang nicht bekannten Gründen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

mst

