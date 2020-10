Unfall in Winterthur – Velofahrer stürzt, weil Lastwagen ihn überholte Ein 23-jähriger Velofahrer ist am Montag in Winterthur gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Zuvor war er von einem Lastwagen überholt worden – der Lenker des Lasters fuhr weiter, ohne sich um den Velofahrer zu kümmern.

Die Stadtpolizei Winterthur sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. (Symbolbild) pd / Stadtpolizei Winterthur

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr am Montagmorgen ein Velofahrer auf der Ohrbühlstrasse stadtauswärts in Richtung Bahnhof Hegi. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, wurde er vor der Einmündung der Stegackerstrasse von einem Lastwagen überholt. An dieser Stelle hat es noch keinen Radstreifen.

Das Überholmanöver führte dazu, dass der 23-jährige Velofahrer stürzte und sich an der Schulter verletzte. Die Lastwagenlenkerin oder der Lastwagenlenker fuhr weiter, ohne anzuhalten. Gemäss dem Velofahrer war die Blache des Fahrzeuges schwarz/grau. Die Polizei sucht Zeugen.

Personen, die Angaben zum beschriebenen Unfall machen können respektive die gesuchte Lastwagenlenkerin oder der gesuchte Lastwagenlenker, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden; Telefon 052 267 51 52.

mst