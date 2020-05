Verkehrsunfall in Dinhard – Velofahrer und Töfffahrer kollidieren Zwei Männer kamen bei einem Zusammenprall am Freitagabend zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Die Seuzacherstrasse in Dinhard musste in der Folge für rund eine Stunde gesperrt werden. red

Wegen des Unfalls musste die Seuzacherstrasse für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Thurtal richtete eine entsprechende Umleitung ein. Donato Caspari

Am Freitagabend fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf dem Radweg entlang der Seuzacherstrasse in Richtung Dinhard. Bei der Einmündung Solwise wechselte er vom Radweg auf die Strasse. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden Motorrad eines 59-Jährigen.

Wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung weiter schreibt, haben sich beiden Männer unbekannte Verletzungen zugezogen und mussten mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht werden.