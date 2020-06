Winterthur-Seen – Velofahrer wird bei Sturz schwer verletzt Ein 78-Jähriger musste nach einem Velounfall ins Spital gebracht werden. Die Arbergstrasse wurde gesperrt.

Die Stadtpolizei Winterthur musste zu einem Fahrradunfall ausrücken. LAB

Am Freitagnachmittag stürzte ein 78-jähriger Velofahrer auf der Arbergstrasse in Winterthur. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt. Der Mann musste ins Spital gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge handle es sich um einen Selbstunfall.

Die Arbergstrasse musste wegen des Sturzes und des Polizeieinsatzes für rund 90 Minuten gesperrt werden, ist nun aber wieder offen.

( gvb )