Verkehrsunfall in Adlikon – Velofahrer verletzt sich nach Kollision mit Auto schwer In Adlikon ist am Montagabend ein Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der 12-jährige Junge musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich bei der Autobahnunterführung auf der Adlikerstrasse. Foto: Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer hat sich am Montagabend in Adlikon der 12-jährige Velofahrer mittelschwere bis schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Eine 36-Jährige war mit ihrem Auto auf der Adlikerstrasse Richtung Andelfingen unterwegs. Zur selben Zeit fuhren drei Velofahrer in die Gegenrichtung. Im Bereich der Autobahnunterführung querten zwei der Velofahrer die Strasse und befuhren eine erhöhte Fläche am gegenüberliegenden Fahrbahnrand, heisst es in der Mitteilung weiter. Als der erste Velofahrer von der Fläche retour auf die Fahrbahn der Adlikerstrasse sprang, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der 36-jährigen Lenkerin. Durch den heftigen Zusammenprall erlitt der 12-jährige Junge mittel bis schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden.

Wegen des Unfalls musste die Adlikerstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

far