Verkehrsunfall bei Stammheim – Velofahrerin bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Unterstammheim wurde eine 59-jährige Velofahrerin am Samstagabend schwer verletzt und wurde mit dem Rega-Heli ins Spital geflogen. mig

Die Unfallstelle an der Schlattingerstrasse auf dem Gemeindegebiet Stammheim Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz nach 18 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau auf ihrem Velo von Schlattingen kommend, auf der Schlattingerstrasse in Richtung Stammheim. Kurz nach der Bahnunterführung kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Personenwagen. Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Der 31-jährige Autolenker blieb unverletzt.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Schlattingerstrasse gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Stammheim, ein Rettungswagen des Kantonsspitals Winterthur, ein Rettungshelikopter der Rega, der zuständige Staatsanwalt sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

