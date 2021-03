Gewerbe in Winterthur – Velofrühling zügelt mit neuem Namen in den Herbst Die Velofachhändler satteln mit ihrem traditionellen Werbe-Event um. Till Hirsekorn

Der Velofrühling heisst neu Velotage und findet Ende September statt. Foto: PD

Traditionell fand der Velofrühling jeweils am Ende März statt. Dann öffnen 15 lokale Velohändler am Wochenende jeweils ihre Türen. Im Alltag hätten sich die Schutzkonzepte zwar bewährt. «Aber für einen zusätzlichen Ansturm wären wir nicht gewappnet», schreiben die Organisatoren in einem Communiqué. Der PR-Event wird auf das Wochenende vom 25. und 26. September verschoben. Man hoffe dafür, dass man dann schon die Neuheiten für 2022 präsentieren könne.

Den Namen ändern die Organisatoren sinngemäss auf «Winterthurer Velotage». Je nachdem, wie die Herbstausstellung laufe, behalte man sich vor, endgültig dabei zu bleiben.