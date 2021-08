Velogeschäfte in Winterthur – Velohändler drehen wegen ​​​​​​​Lieferengpässen am Rad Die Velohändler in Winterthur freuen sich über die grosse Nachfrage. Lieferengpässe bei Velos und Ersatzteilen machen ihnen aber zu schaffen. Patrick Gut

Markus Hänni, Geschäftsführer des Velofachgeschäfts Fateba, wirkt trotz der aktuellen Herausforderungen entspannt. Mit MTB Cycletech ist einer seiner wichtigsten Lieferanten kürzlich in Konkurs gegangen. Foto: Enzo Lopardo

In den Anfangszeiten der Corona-Pandemie erlebten die Velohändler einen Boom. Viele Konsumentinnen und Konsumenten, die sich plötzlich ins Homeoffice verbannt sahen, schafften sich ein Fahrrad an. Oder wer eine grössere Reise für den Sommer 2020 absagen musste, investierte das eingesparte Geld in ein Zweirad.

Seit einigen Monaten bestehen nun Lieferschwierigkeiten für Neuvelos, aber auch für Ersatzteile. Aus vielfältigen Gründen: Komponentenhersteller fuhren wegen der Pandemie die Kapazitäten ihrer Fabriken herunter oder schlossen diese – wie Shimano in Malaysia – gleich für mehrere Wochen. Ähnliches geschah mit grossen Häfen und dann fehlte es auch noch an Frachtcontainern. So verteuerten sich die Lieferkosten – je nach Quelle – um das Vier- bis Zehnfache.