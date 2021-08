Verkehr in Winterthur – Veloinitiative kommt nicht vors Volk 8 Millionen Franken für den Veloausbau in Winterthur hatte eine Volksinitiative gefordert. Der Stadtrat hat 4,5 Millionen bewilligt – damit sind die Initianten zufrieden. Michael Graf

Erfolgreich lobbyiert: Pro-Velo-Geschäftsführer Kurt Egli (vorne rechts), hier bei der Erstbefahrung eines Velowegs in Oberwinterthur im März 2017. Foto: Marc Dahinden

Jetzt ist offiziell, was die Lokalpolitik schon lange ahnte: Die Initiative «Verbesserung der Veloinfrastruktur in allen Stadtkreisen» kommt nicht vors Volk. Am Dienstag verkündete die Initiantin Pro Velo den Rückzug.

In der Initiative, die auch von Parteien aus dem links-grünen Spektrum unterstützt wurde, war ein Rahmenkredit über 8 Millionen Franken gefordert worden. Damit sollten rasch umsetzbare Verbesserungen am Velonetz und der Infrastruktur finanziert werden. Denn abseits des schon lange aufgegleisten Grossprojekts Veloquerung Hauptbahnhof sei «die Weiterentwicklung der Velostadt zum Stillstand gekommen», findet Pro Velo.

