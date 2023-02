Verkehr in Winterthur – Veloschnellroute auf dem Rennweg nun doch ohne Schwelle Diesen Sommer will die Stadt die Veloschnellroute auf dem Rennweg einrichten. Neu soll sie ohne Trottoirüberfahrt auskommen. Für Pro Velo und den VCS erhöht das die Sicherheit stark. Jonas Keller

Zwischen Schützenstrasse und Wartstrasse sollen Velos demnächst freie Fahrt bekommen. Foto: Madeleine Schoder

Die Stadt hat die Veloschnellroute auf dem Rennweg nochmals überarbeitet. Das Stück Veloroute führt stadtauswärts am Stadion Schützenwiese vorbei in Richtung Eulachhallen. Es ist der erste Teil der Veloschnellroute 5 vom Stadtzentrum via Wülflingen nach Embrach.