Bahnhof Wiesendangen – Velounterstände zu nahe an Hochspannungsleitung geplant Der Gemeinderat von Wiesendangen plante zusammen mit den SBB neue Velounterstände beim Bahnhof. Doch diese dürften so nicht gebaut werden, sagt das Starkstrominspektorat. Jonas Gabrieli

Die Hochspannungsleitung über dem Weg zum Bahnhof machte den neuen Velounterständen vorerst einen Strich durch die Rechnung. Foto: Marc Dahinden

Der Weg vom Wiesendanger Dorfzentrum zum Bahnhof ist mindestens einen Kilometer lang. Wer also frühmorgens ein bisschen länger schlafen will, der steigt aufs Velo. Momentan hat es aber nur Abstellplätze für 80 Velos in der Bahnhofunterführung. Der Gemeinderat will die Parkiersituation am Bahnhof deshalb schon seit geraumer Zeit verbessern. «Seit 2017 sind wir auf Standortsuche», sagte Präsident Urs Borer an der letzten Gemeindeversammlung Ende November. Dabei sei man aber «von Pontius zu Pilatus» geschickt worden.