Dorffest in Winterthur – Velten verschiebt seine Dorfet Wegen der nach wie vor unsicheren Covid-19-Situation sagt das OK auch das diesjährige Dorffest in Veltheim ab. Delia Bachmann

Die letzte Dorfet in Veltheim fand im Mai 2019 statt. Archivfoto: Marc Dahinden

Auch in diesem Jahr wird es keine Dorfet in Veltheim geben. Dies entschied der Vorstand des Vereins Dorffest Veltheim in der ersten Februarwoche: «Die Covid-19-Situation lässt es leider nicht zu, ein Dorffest mit Vereinen und für die Bevölkerung des Stadtkreises zu planen und im Mai durchzuführen», heisst es in einer Mitteilung. Die nächste Dorfet soll nun vom 20. bis am 22. Mai 2022 stattfinden. Dann feiert Veltheim das 100-Jahr-Jubiläum seiner Eingemeindung in die Stadt Winterthur.